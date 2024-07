Israel ataca cidade portuária controlada pelo Houthis no Iêmen

O exército israelense, pela primeira vez, lançou um ataque aéreo direto contra os rebeldes Houthis no Iêmen, um dia após o grupo militante apoiado pelo Irã ter reivindicado a responsabilidade por um ataque de drone em Tel-Aviv que matou uma pessoa.

O exército israelense disse que sua força aérea atingiu vários alvos na cidade portuária de Hodeidah, controlada pelos Houthis. Os ataques incendiaram tanques de combustível em Hodeidah e danificaram a usina de energia da cidade, disse um oficial Houthi. Grandes nuvens de fumaça podiam ser vistas subindo da área. Autoridades locais de saúde também relataram várias vítimas ligadas aos ataques. Um oficial israelense disse que os EUA foram notificados antes da operação.

Israel disse que sua força aérea atacou as instalações em retaliação por centenas de ataques lançados pelos Houthis contra o país desde outubro, incluindo o ataque de drone no coração da capital comercial de Israel na manhã de sexta-feira. O ataque marcou a primeira vez que a milícia Houthi atacou Tel-Aviv com sucesso, nove meses após o início da guerra contínua de Israel contra militantes do Hamas em Gaza. A maioria dos ataques dos Houthis contra Israel foi interceptada pela rede de defesa aérea de Israel.