Famílias de reféns israelenses divididas sobre como conseguir sua libertação

Unidas pela dor e pelo desejo de recuperar os seus entes queridos, as famílias dos israelenses raptados por milicianos do Hamas no ataque de 7 de outubro não conseguem chegar a um consenso sobre como garantir a sua libertação.

"Não há unidade entre as famílias", diz Dani Miran, cujo filho de 47 anos, Omri, foi capturado sob a mira de uma arma no kibutz Nahal Oz durante o ataque do grupo palestino no sul de Israel.

"Há pessoas de esquerda, de direita, religiosas, laicas e beduínas. Temos que encontrar um terreno comum", acrescenta.