É a eleição mais importante das nossas vidas e eu vou ganhá-la, diz Biden

Após o discurso em comício de campanha do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, o atual presidente e candidato à reeleição pelo partido democrata, Joe Biden, ironizou as falas do republicano na rede social X (antigo Twitter). "É um milagre, pessoal. Donald Trump disse a verdade pela primeira vez", pontuou, ao se referir à fala de Trump de que esta será a eleição "mais importante da história".

"É a eleição mais importante de nossas vidas. E eu vou vencê-la", completou Biden.

Com o registro, o presidente Biden reforça que ainda está no páreo para a campanha presidencial, em meio aos apelos de boa parte do partido Democrata para que ele desista do pleito e abra espaço para que a vice-presidente, Kamala Harris, o substitua.