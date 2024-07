Bloco presidencial francês obtém maioria das comissões na Assembleia Nacional

As eleições legislativas de dois turnos, em 30 de junho e 7 de julho, deixaram uma câmara fragmentada, na qual a aliança esquerdista Nova Frente Popular (NFP) ficou em primeiro lugar com 193 deputados, mas longe da maioria absoluta de 289 assentos.

Apesar do revés nas recentes eleições legislativas francesas, o bloco do presidente Emmanuel Macron manteve neste sábado (20) o controle de seis das oito comissões da Assembleia Nacional, o que lhe confere um peso significativo para o resto da legislatura.

A Comissão de Finanças da Assembleia Nacional permanecerá nas mãos de Eric Coquerel, deputado do partido A França Insubmissa (LFI, esquerda radical), que faz parte da coalizão NFP juntamente com socialistas, comunistas e verdes.

A coalizão de esquerda reivindica o cargo de chefe de governo, mas ainda não conseguiu chegar a um acordo sobre um possível candidato.

O RN, que aspirava a vencer as eleições legislativas, não obteve a presidência de nenhuma comissão da Assembleia Nacional, onde as alianças estão na ordem do dia, mas ninguém quis estabelecer nenhuma com os ultradireitistas.

