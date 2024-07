Apagão Cibernético: mais de 25 mil voos ainda estavam atrasados até a tarde deste sábado, 20

Mais de 24 horas após o apagão digital que interrompeu diversos serviços no mundo inteiro, mais de 25 mil voos pelo mundo operavam com atraso, segundo o site FlightAware. Além disso, outros 2 mil voos foram cancelados até as 15 horas deste sábado, dia 20.

De acordo com levantamento do O GLOBO, as companhias Delta Air Lines e a United Airlines estão entre as mais atingidas.

No continente asiático, os aeroportos da cidade de Hong Kong , da Coreia do Sul e da Tailândia comunicaram a retomada dos seus serviços, bem como em outros países da região como a Índia, Indonésia e Singapura.