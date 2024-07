Sintomas de Biden melhoraram de maneira significativa, diz médico

Os sintomas do presidente dos EUA, Joe Biden, diagnosticado com covid-19, melhoraram significativamente, segundo carta do médico Kevin C. O'Connor, divulgada pela Casa Branca nesta sexta, 19. Entretanto, Biden continua apresentando tosse e rouquidão.

O'Connor afirmou que a pressão arterial, os índices respiratórios, a saturação e a temperatura de Biden "seguem absolutamente normais". O presidente repetiu teste PCR ontem, confirmando a infecção por covid-19, mas ainda sem identificar a variante. "Não há evidências de anemia ou infecção bacteriana", acrescentou o médico.

Biden está em isolamento e hoje completou a quarta dose de tratamento com o medicamento Paxlovid, embora siga "trabalhando pelo povo americano", de acordo com a carta da Casa Branca.