Microsoft diz que todos os aplicativos afetados por apagão já foram retomados

Todos os aplicativos e serviços associados ao Microsoft 365 já foram integralmente retomados após os efeitos do apagão cibernético de mais cedo, informou a empresa por volta das 12h desta sexta-feira, 19. "Estamos entrando em um período de monitoramento para garantir que o impacto seja totalmente resolvido", disse a companhia em publicação no X (antigo Twitter). Segundo as primeiras informações, a falha teria sido causada por uma atualização de um sistema da CrowdStrike, especialista em segurança cibernética e fornecedora da Microsoft. O processo afetou usuários de dispositivos que utilizam o Windows globalmente, o que levou a interrupção de serviços como aviação e bancos.