Itália: Jornalista é condenada a pagar indenização por zombar da altura de Giorgia Meloni

Um tribunal na Itália condenou uma jornalista do país a pagar uma indenização de € 5 mil (cerca de R$ 30,2 mil) à primeira-ministra Giorgia Meloni, por zombar da altura dela nas redes sociais. O juiz concluiu que as publicações eram difamatórias e equivaliam a "bodyshaming", termo usado para se referir a atos que visam a ridicularização do corpo. Ela também recebeu uma multa suspensa de € 1.200 (cerca de R$ 7,2 mil). As informações são da BBC.

Segundo a emissora britânica, o episódio ocorreu após duas publicações da jornalista Giulia Cortese no X, antigo Twitter, em que ela descreveu a primeira-ministra como uma "mulherzinha" e disse: "não consigo nem te ver". Reagindo ao veredicto, Giulia disse em sua rede social que o governo italiano tinha um "sério problema com a liberdade de expressão e a dissidência jornalística".

O primeiro conflito da dupla foi em outubro de 2021, diz a BBC, depois que Cortese postou na rede X uma imagem falsa, que mostrava Meloni na frente de uma estante, na qual havia uma foto emoldurada do ditador fascista Benito Mussolini adicionada artificialmente. Na época, o partido de direita radical Irmãos da Itália, de Meloni, estava na oposição.