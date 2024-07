Independiente del Valle rescinde contrato de jogador por falsificar documentos de identidade

O Del Valle "rescindiu o contrato com Alexander Bolaños por falsificação de documentos, uma vez que a entidade responsável e regente do futebol equatoriano (FEF) verificou e sancionou o jogador", informou a equipe na nota.

Ao assumir outra identidade, ele diminuiu a idade, o que lhe permitiu participar do Sul-Americano Sub-20, disputado no Chile em 2019, quando já tinha 25 anos, segundo o jornal El Universo.

O caso foi descoberto quando o suposto ex-agente de Bolaños declarou em uma rádio uruguaia que o nome verdadeiro do jogador é Romario e ele tem mais de 24 anos. Desde abril, quando começaram as investigações, o jogador não foi convocado.

Este não é o primeiro caso de adulteração de documentos. Em 2022, as federações do Peru e do Chile denunciaram à Fifa a escalação indevida pelo Equador do jogador Byron Castillo, nascido na Colômbia. Isso custou à equipe a retirada de três pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Em 2015, um escândalo de adulteração de idades e nomes abalou o futebol equatoriano. Três equipes sub-17 foram punidas com suspensão de um ano. Uma situação semelhante ocorreu entre 1999 e 2001.

Em 2010, a FEF também sancionou Ángel Cheme, que na época jogava na LDU com o nome de Gonzalo Chila, por falsificação de identidade.

