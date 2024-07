Vila Olímpica de Paris abre as portas e recebe os primeiros atletas

Delegações da Colômbia, Tailândia e Austrália foram as primeiras a entrar no complexo.

"Muitos países chegarão no dia da abertura (...) Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, Brasil, Suíça", disse André-Pierre Goubert.

Além dos atletas e funcionários das várias delegações, a Vila Olímpica também receberá funcionários da organização dos Jogos, trabalhadores de empresas prestadoras de serviço e voluntários.

"Teremos 4 mil funcionários na Vila: os de Paris-2024, das empresas com as quais temos contratos - incluindo as responsáveis pela limpeza e restaurantes -, além de 1.500 voluntários que trabalharão na Vila, principalmente para acompanhar as delegações diariamente", explicou Laurent Michaud, diretor do complexo.