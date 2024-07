Tribunal russo retoma julgamento de jornalista americano acusado de espionagem

A Promotoria afirma que ele estava compilando informações da fabricante russa de tanques Uralvagonzavod.

O governo dos Estados Unidos afirma que a acusação é fabricada e um painel de especialistas da ONU declarou em julho que a detenção era arbitrária.

A última aparição pública de Gershkovich, que trabalhou para a AFP antes de virar correspondente em Moscou do The Wall Street Journal, foi em 26 de junho no tribunal, onde apareceu sorridente e com a cabeça raspada.

O serviço penitenciário russo se recusou a informar à AFP onde ele seria detido após a audiência ou por que seu cabelo foi raspado.

No momento, ele só consegue se comunicar com a família e amigos por meio de cartas lidas e censuradas pela administração penitenciária. Nas correspondências, o jornalista afirma que continua de bom humor e está resignado com uma possível condenação.

"Ele está lidando da melhor maneira que consegue", declarou sua mãe, Ella Milman, ao WSJ em março.