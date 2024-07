Peru: ônibus cai de abismo e deixa 29 mortos e 13 feridos

Pelo menos 29 pessoas morreram e 13 ficaram feridas no Peru depois que um ônibus caiu de um penhasco de cerca de 200 metros de altura. O acidente ocorreu no início da terça-feira, 16, depois que um veículo com 40 passageiros saiu de Lima, capital peruana, para a cidade de Ayacucho, no sul do país, disseram autoridades locais.

Uma investigação para identificar a causa do acidente já foi iniciada, informou a Superintendência de Transporte Terrestre de Pessoas, Cargas e Mercadorias (Sutran) . O Ministério do Interior do país afirmou em publicação no X, antigo Twitter, que a Divisão de Proteção Rodoviária da polícia realizou trabalhos de busca e resgate após o grave acidente que todas as pessoas resgatadas foram transferidas para hospitais locais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a CNN, estradas montanhosas do Peru têm sofrido vários acidentes mortais nos últimos anos: em fevereiro de 2022, 20 pessoas morreram e 33 ficaram feridas depois que um ônibus descarrilou e caiu em um barranco de 100 metros na província de Pataz, no norte do Peru. Em abril de 2021, outro acidente de ônibus ocorreu no departamento peruano de Áncash, a cerca de 450 quilômetros de Lima, deixando 20 mortos e 14 feridos.