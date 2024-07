Maduro busca o maná do voto evangélico na Venezuela

Ele está acompanhado por pastores e usa um cachecol com a inscrição Juízes 9,8-15. É uma parábola sobre o risco do poder absoluto.

"Eu sou um homem de fé, progressiva, aprendida, na luta da vida e crescendo", diz Maduro em um evento no palácio presidencial de Miraflores, "a casa do povo em Cristo". "Eu encontrei Deus no meu caminho, eu o vi", afirma.

Segundo a pesquisa da ORC, 34% dos votos evangélicos vão para Maduro e 20% para Edmundo González Urrutia, candidato da oposição majoritária em representação de María Corina Machado, que foi impedida de concorrer.

Mas no voto geral, o presidente não é o favorito, de acordo com as pesquisas que preveem a eleição mais difícil para o chavismo em seus 25 anos no poder, após um colapso econômico do qual ainda não se recuperou.

Em março, Maduro lançou o bônus "O Bom Pastor", um subsídio mensal de cerca de 12 dólares (R$ 65,6) para cerca de 20.000 ministros da igreja cristã. Um ano antes, ele criou o plano "Minha Igreja Bem Equipada", focado em reparos e melhorias nos templos.

"É proselitismo sob o véu da religiosidade", explica María Verónica Torres, professora e pesquisadora da Universidade Monteávila, à AFP. "Essas igrejas evangélicas que supostamente o apoiam não somam votos, apenas mantêm os que ele já tem".

O Conselho Evangélico da Venezuela, que reúne congregações tradicionais, já expressou "preocupação" com os atos recentes de Maduro.

A aproximação não é novidade. O ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013) também manteve uma relação estreita com os evangélicos, à medida que se distanciava da Igreja Católica, que era muito crítica.