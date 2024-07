Itália: autoridades buscam identificar turista que simulou atos sexuais em estátua do deus Baco

Autoridades italianas estão tentando identificar uma jovem que foi fotografada simulando atos sexuais na estátua de Baco, o deus do vinho e da sensualidade, em Florença no fim de semana. A prefeitura da cidade afirmou que a mulher estava provavelmente embriagada quando posou para as fotos e afirmou que, caso seja identificada, será multada e poderá ser banida de acordo com uma lei que proíbe qualquer tipo de abuso do patrimônio cultural no país. As informações são da CNN e da BBC.

A estátua é uma réplica da original criada no século XVI pelo escultor Giambologna, que foi influenciado pela escultura helenística e pelas obras de Michelangelo e que se estabeleceu em Florença em 1552. Seu Baco original é mantido no Museu Bargello, no centro de Florença. Já a réplica está localizada em uma esquina perto da famosa Ponte Vecchio.

O Ministério da Cultura do país e autoridades em Florença expressaram sua indignação sobre o incidente depois que as fotos se tornaram virais nas redes sociais. "Florença é uma cidade que não faz com que os visitantes a respeitem. Essas manifestações contínuas de grosseria e incivilidade ocorrem porque todos se sentem no direito de fazer o que querem com impunidade", disse Patrizia Asproni, da Confcultura, uma organização de patrimônio cultural á mídia italiana.