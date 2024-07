Donald Trump provoca polêmica sobre Taiwan

Donald Trump defenderá Taiwan no caso de uma invasão da China se vencer as eleições de novembro nos Estados Unidos? O candidato republicano semeia dúvidas, como também acontece com Ucrânia e Otan. O único que se sabe ao certo é que ele fará com que Taipé pague por sua defesa.

Os Estados Unidos mantêm há décadas o que chamam de "ambiguidade estratégica" em relação a Taiwan, mas o presidente democrata Joe Biden já deixou claro que, se for necessário, vai intervir em defesa da ilha.

A China reivindica sua soberania sobre essa ilha de 23 milhões de habitantes, governada por um regime rival desde 1949.