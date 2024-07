Caverna na Lua pode ser base ideal para missões espaciais

Pesquisadores acreditam que o complexo de caverna acessível, que tem 130 metros de profundidade e 45 metros de largura, pode ser um possível abrigo para futuras missões tripuladas à superfície da Lua.Um grupo de pesquisadores apresentou evidências da existência de um complexo cavernoso subterrâneo potencialmente acessível sob um poço aberto na Lua, localizado a cerca de 130 metros de profundidade e 45 metros de largura. O estudo, publicado nesta segunda (15/07), na Nature Astronomy, liderado pela Universidade de Trento (Itália), fornece informações sobre a geologia lunar e seu papel como um possível abrigo para futuras missões tripuladas à superfície do satélite terrestre. Os pesquisadores analisaram dados de radar da sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) da Nasa obtidos na planície rochosa chamada Mare Tranquillitatis (Mar da tranquilidade), local onde os humanos pisaram pela primeira vez no satélite em 1969. Fim do debate? Há pelo menos meio século, os cientistas especulavam sobre a existência de poços lunares na Lua, e a nova pesquisa pretende encerrar o debate ao apontar a existência de um conduto que seria um tubo de lava vazio. Mais de 200 buracos foram encontrados na superfície da Lua, alguns dos quais, chamados de "claraboias", são formados por colapsos de um tubo de lava. A equipe analisou novamente, com atuais e complexas técnicas de processamento de sinais, os dados obtidos pela sonda LRO em 2010 do Mare Tranquillitatis (Mar da Tranquilidade), a fossa mais profunda conhecida na Lua, com um raio de cerca de 100 metros, paredes verticais ou salientes e um solo inclinado. Eles observaram um aumento no brilho do radar no lado oeste do poço e, por meio de simulações, concluíram que isso pode ser explicado pela presença de uma cavidade ou conduto que se expande do lado oeste do fundo do poço. O conduto está localizado a uma profundidade entre 130 e 170 metros; tem entre 30 e 80 metros de comprimento e cerca de 45 metros de largura. A caverna também é potencialmente plana ou inclinada em um máximo de 45 graus e é provavelmente acessível. Os tubos ou condutos de lava acessíveis podem proporcionar um ambiente mais temperado do que a superfície, mas não se sabe se eles dão acesso a cavernas com grandes volumes subterrâneos. O estudo tem importância científica e implicações para o desenvolvimento de missões à Lua, um ambiente hostil para a vida humana, onde as temperaturas da superfície no lado iluminado podem chegar a 127 graus Celsius, enquanto no lado oculto podem cair para -173. jps (efe, ap, afp)