Candidato a vice de Trump defende trabalhadores e faz alerta a aliados dos Estados Unidos

J.D. Vance, candidato a vice-presidente na chapa de Donald Trump para as eleições presidenciais de novembro, afirmou em seu discurso na quarta-feira (17) à noite que um governo republicano priorizará a classe trabalhadora e pediu aos países aliados que compartilhem o fardo de manter a paz no mundo. Depois de aceitar a nomeação de Trump como candidato a vice-presidente, Vance pediu à Convenção Nacional Republicana, reunida em um grande complexo desportivo de Milwaukee, para "escolher um novo caminho". Vance, 39 anos, foi aplaudido pelos delegados republicanos diante do olhar de Donald Trump, que estava em um camarote, ainda com um curativo na orelha direita; depois de ter sido ferido no sábado passado durante uma tentativa de assassinato.

Em seu discurso, Vance elogiou a "visão extraordinária" de Trump, pediu aplausos para sua mãe, uma ex-viciada que está "em abstinência há 10 anos", e prestou homenagem à sua falecida avó, a mulher que o criou e que possuía 19 armas de fogo. - Trabalhadores vs. Wall Street - Criado em uma região industrial americana em decadência, Vance integrou o Corpo de Fuzileiros Navais e se formou em Direito na Universidade de Yale. Ele passou pelo Vale do Silício e em 2022 venceu a eleição para o Senado por Ohio, com o apoio de Trump.

Vance ficou famoso em 2016 com seu livro de memórias "Hillbilly Elegy", uma história sobre sua família branca da classe trabalhadora dos Apalaches no chamado 'Rust Belt' (Cinturão da Ferrugem), uma região industrial em deterioração no Nordeste e Centro-Oeste do país. "É difícil imaginar um exemplo mais poderoso do sonho americano", afirmou na quarta-feira a sua esposa, Usha Chilukuri Vance, que discursou antes de Vance e o abraçou no palco. E um dos primeiros temas que abordou em seu discurso foi, justamente, o apoio aos trabalhadores. "Acabamos, senhoras e senhores, com o atendimento a Wall Street. Vamos nos comprometer com o trabalhador", declarou, antes de acusar o presidente Joe Biden de tornar o país "mais frágil e mais pobre". "Acabou a importação de mão de obra estrangeira. Lutaremos pelos cidadãos americanos, seus empregos e salários", disse. "Protegeremos os salários dos trabalhadores americanos e vamos impedir que o Partido Comunista Chinês construa a sua classe média nas costas dos cidadãos americanos", acrescentou.

O conservador de Ohio, que completará 40 anos no próximo mês, será o terceiro vice-presidente mais jovem da História - e um dos menos experientes - se Trump conquistar a vitória em novembro. Vance foi um crítico ferrenho de Trump na campanha presidencial de 2016. Agora, ele é um dos principais defensores da ideologia de ultradireita MAGA ("Make America Great Again"). - Diplomacia e migração -