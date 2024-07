Brasil cai para 5º no ranking da Fifa; Argentina lidera à frente de França e Espanha

A Argentina, campeã do mundo e que há dias se sagrou bicampeã da Copa América, manteve seu primeiro lugar no ranking, à frente da segunda colocada França, semifinalista da Euro-2024.

Ao vencer a Colômbia na final (1 a 0 na prorrogação), a 'Albiceleste' ampliou sua vantagem sobre os franceses no topo, enquanto os colombianos entraram no Top 10, na nona colocação.

A Espanha, por sua vez, subiu ao terceiro degrau do pódio apoiada no triunfo sobre a Inglaterra na final da Eurocopa (2-1). Os 'Three Lions' subiram para o quarto lugar.

As promoções mais espetaculares foram protagonizadas pela Turquia, que foi até as quartas de final da Eurocopa e conquistou 16 posições ficando em 26º lugar. E a Venezuela, que também alcançou as quartas (da Copa América) e subiu 17 posições chegando a 37ª do ranking.