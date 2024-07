Autoridades chinesas concordam em 'aprofundar reformas' em reunião econômica crucial

A cúpula do poder na China concordou em "aprofundar as reformas", "solucionar os riscos" vinculados ao setor imobiliário e à dívida dos governos locais e estimular o consumo interno em uma reuniâo econômica crucial que terminou nesta quinta-feira (18), informou a imprensa estatal.

Reunidos em uma sessão plenária, os membros do Comitê Central do Partido Comunista "aprovaram uma resolução para aprofundar ainda mais as reformas, expandir ativamente a demanda doméstica, além de evitar e solucionar riscos em áreas-chave, como o setor imobiliário e a dívida dos governos locais", afirmou a agência estatal de notícias Xinhua.

