‘Xógum’ lidera indicações ao Emmy e 'O Urso' quebra recorde

A série dramática de sucesso "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", que transportou os espectadores para o Japão do início do século XVII, liderou as indicações ao Emmy nesta quarta-feira (17), ao receber 25 nomeações.

"O Urso" quebrou o recorde de comédia com o maior número de indicações em um único ano, com 23, à frente de "Only Murders in the Building", que recebeu 21. "True Detective: Terra Noturna", estrelado por Jodie Foster, saiu na frente entre as séries limitadas ou antológicas, obtendo 19 indicações.

Os indicados foram anunciados por Tony Hale ("Veep") e Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary") em uma cerimônia transmitida ao vivo de Los Angeles. A votação final para o 76º Emmy Awards está marcada para agosto, antes da cerimônia de 15 de setembro.