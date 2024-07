Antes humilhados por Donald Trump, os ex-rivais do ex-presidente nas primárias republicanas expressaram apoio na terça-feira (16) à candidatura presidencial do empresário, sobrevivente de uma tentativa de assassinato, e defenderam a união do partido.

Menos de três dias após Donald Trump sobreviver às balas de um atirador e mostrar seu punho em resposta, a imagem foi imortalizada em camisetas vendidas aos republicanos em sua convenção nacional.

MILWAUKEE:

'Projeto 2025', o programa ultraconservador que promete uma 'revolução' nos EUA

No início da semana, o Partido Republicano adotou o seu programa político para um eventual próximo governo, mas é outro roteiro, muito mais radical e promovido pelos mais próximos de Donald Trump, que gera debate.

MILWAUKEE:

Mudança climática não desperta preocupação em convenção que chancela Trump como candidato

A mudança climática parece preocupar pouco os participantes na convenção republicana em Milwaukee, reunida para chancelar Donald Trump como candidato às eleições americanas de novembro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

LONDRES:

Governo trabalhista britânico promete melhorar relações com 'parceiros europeus'

O novo governo trabalhista britânico manifestou, nesta quarta-feira (17), a intenção de "redefinir" e "melhorar" as suas relações com os "parceiros europeus" no anúncio do seu programa para este mandato, lido no Parlamento por Charles III no seu "Discurso do Rei".

VIJFHUIZEN:

Poucas esperanças de justiça no 10° aniversário da queda do voo MH17 na Ucrânia

Dez anos após a queda do voo MH17, que sobrevoava a Ucrânia, os familiares das vítimas têm poucas esperanças de ver os responsáveis presos.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

HRW denuncia 'centenas' de crimes de guerra no ataque de 7 de outubro contra Israel

O Hamas e outros grupos armados palestinos de Gaza cometeram "centenas" de crimes de guerra em seu ataque sem precedentes de 7 de outubro contra Israel, afirma a ONG Human Rights Watch (HRW) em um relatório publicado nesta quarta-feira (17).

-- ÁSIA

BANGCOC:

Seis estrangeiros mortos em hotel de Bangcoc foram envenenados com cianeto

Os seis estrangeiros encontrados mortos no quarto de um hotel de luxo em Bangcoc morreram após a ingestão de cianeto em xícaras de chá, informou nesta quarta-feira (17) o legista que realizou as autopsias.

=== ECONOMIA ===

ZARAGOZA:

Região espanhola de Aragón se torna oásis europeu para centros de dados

Impulsionados pelo auge da Inteligência Artificial (IA), Amazon e Microsoft, e talvez a Meta em breve, desenvolveram projetos de centros de dados em Aragón, uma região espanhola na vanguarda das energias renováveis, em um boom estimulado pelas autoridades que esperam importantes benefícios econômicos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

ISTAMBUL:

Com muitas falsificações, Grande Bazar de Istambul teme perder sua essência

As suas portas monumentais sobreviveram séculos desde a época dos sultões, no entanto, ao cruzar o seu limiar a realidade é outra: sob as abóbadas pintadas do Grande Bazar de Istambul, o artesanato ancestral morre, sufocado pelas falsificações.

SÃO PETERSBURGO:

São Petersburgo, a 'janela para o Ocidente' da Rússia, se volta para turistas do Oriente

Alexandra Kulikova estava acostumada a ouvir diversos idiomas quando caminhava pelas ruas de São Petersburgo, a icônica cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, como a "janela para o Ocidente" da Rússia, mas desde a ofensiva russa na Ucrânia, a cidade já não é a mesma.

UTTARADIT:

Carne de cobra, alternativa para uma dieta rica em proteínas

Em um criadouro no centro da Tailândia, milhares de serpentes amontoam-se enroladas em recipientes. Os criadores vendem a sua pele robusta às grandes marcas de moda europeias, mas alguns cientistas e atores da indústria acreditam que o verdadeiro valor destes répteis pode ser encontrado na sua carne.

=== ESPORTES ===

PARIS:

Fifa anuncia investigação sobre canto racista de argentinos contra a França

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (17) a abertura de uma investigação sobre o canto racista dos jogadores argentinos contra a seleção francesa durante as comemorações no ônibus da equipe após a conquista do título na Copa América.

PARIS:

Prefeita de Paris mergulha no rio Sena a nove dias do início dos Jogos Olímpicos

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, e o prefeito da região de Île-de-France, Marc Guillaume, mergulharam nesta quarta-feira (17) no rio Sena, um ato simbólico a nove dias da cerimônia de abertura de Paris-2024, que incluem várias competições no local.

