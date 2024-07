México diz que trabalha 'duro' para impedir que fentanil chegue aos EUA

"Estamos trabalhando duro para deter a cadeia de valor dos precursores do fentanil, e estamos fazendo muito progresso no México para evitar e impedir que chegue aos Estados Unidos", afirmou Bárcena no início de uma reunião com Blinken.

"Progredimos muito graças à aliança mundial" criada por Washington há um ano para combater o fentanil, responsável pela imensa maioria das mais de 100 mil mortes por overdose registradas anualmente nos Estados Unidos, afirmou Bárcena.

Ademais, ambas as partes se parabenizaram pela redução das travessias ilegais de migrantes na fronteira entre Estados Unidos e México nas últimas semanas.