Luka Modric renova com o Real Madrid até junho de 2025

Modric, que vai completar 39 anos em setembro, perdeu a vaga de titular no time merengue com a chegada do meia inglês Jude Bellingham.

O jogador, que chegou ao Real Madrid em 2012, já havia ampliado seu contrato por um ano em 2023, apesar do interesse do futebol saudita.

No entanto, o croata continua sendo um dos jogadores preferidos da torcida do Real Madrid, pelo qual disputou 534 jogos e conquistou seis títulos da Liga dos Campeões, quatro do Campeonato Espanhol e dois da Copa do Rei.

Bola de Ouro em 2018, Modric se tornou o jogador mais velho a marcar um gol na história da Eurocopa, no empate em 1 a 1 com a Itália na fase de grupos, resultado que eliminou sua seleção do torneio deste ano.

