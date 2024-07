Líder de Ruanda deve ser reeleito com 99% dos votos

No poder desde 1994, Paul Kagame, deve oficializar mais um mandato após pleito no qual adversários autorizados a concorrer não somaram nem 1% dos votos. ONGs acusam regime de reprimir mídia e oposiçãoO líder Paul Kagame, que controla o governo de Ruanda desde 1994, lidera a apuração das eleições com 99,15% dos votos, de acordo com os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional (CNE), com quase 80% dos votos apurados. De acordo com a contagem preliminar divulgada pela NEC no final da segunda-feira (15/07), os dois únicos candidatos que foram autorizados a concorrer com Kagame nas eleições presidenciais de 15 de julho não conseguiram, juntos, atingir 1% do total de votos. Outros candidatos críticos ao regime foram barrados. Frank Habineza, 47 anos, candidato do Partido Verde Democrático de Ruanda (DGPR), obteve 0,53% dos votos, enquanto o jornalista e candidato independente Philippe Mpayimana, 54 anos, conseguiu apenas 0,32%. Ambos os candidatos já foram autorizados a enfrentar Kagame nas eleições presidenciais de 2017, quando juntos obtiveram apenas 1,2% do apoio popular. "Caros ruandeses, acabamos de receber os resultados preliminares publicados pelo NEC. Gostaríamos de anunciar que os aceitamos e parabenizamos o vencedor, sua excelência Paul Kagame”, disse Habineza à mídia local, admitindo a derrota. O NEC tem até 20 de julho para publicar os resultados provisórios completos e até 27 de julho para divulgar os resultados finais que, ao que tudo indica, devem permitir que o presidente seja reeleito para um quarto mandato de cinco anos. Não há surpresa A liderança de Kagame na corrida presidencial não é nenhuma surpresa, já que o líder de 66 anos da Frente Patriótica de Ruanda (RPF) venceu com mais de 90% as três eleições que disputou até agora (2003, 2010 e 2017). Seu partido lidera o país desde que assumiu o poder em 1994, como um grupo rebelde após derrubar o governo extremista hutu que desencadeou o genocídio daquele ano, no qual cerca de 800 mil tutsis e hutus moderados foram mortos. Kagame é nominalmente presidente desde 2000, mas na prática já era o homem forte do governo desde 1994, quando passou a ocupar os postos de ministro da Defesa e vice-presidente. Kagame também ganhou popularidade ao reconstruir a economia destruída pelo genocídio. Além disso, foram construídas estradas e hospitais, e o país também fez progressos constantes nas áreas de educação e saúde. Muitos políticos africanos e ocidentais citam Ruanda como um exemplo de desenvolvimento bem-sucedido. Acusações de repressão à oposicionistas De uma população total de pouco mais de 13,2 milhões de habitantes, cerca de 9,5 milhões de eleitores registrados foram convocados para as urnas na segunda-feira, em um dia de eleição marcado por calma, longas filas e entusiasmo para exercer seu direito democrático entre os ruandeses, cerca de dois milhões dos quais deveriam fazê-lo pela primeira vez. No entanto, dois oponentes, Victoire Ingabire e Diane Rwigara, que criticam fortemente o governo de Kagame, foram proibidos pelas autoridades eleitorais de participar das eleições. Organizações de direitos humanos há anos acusam o governo de Kagame de reprimir a mídia e a oposição política. A Anistia Internacional (AI) denunciou "ameaças, detenções arbitrárias, acusações forjadas e assassinatos", além de desaparecimento de dissidentes, entre outras coisas. O país também enfrenta acusações no exterior de alimentar a instabilidade na vizinha República Democrática do Congo. Uma polêmica emenda constitucional de 2015 permite que Kagame possa, teoricamente, permanecer no cargo até 2034. md (EFE, AFP)