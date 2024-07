Irã nega envolvimento em complô para assassinar Trump

A emissora americana, no entanto, desvinculou o complô da tentativa de assassinato contra Trump ocorrida no sábado passado na Pensilvânia, que feriu o ex-presidente e matou uma pessoa que estava no comício.

A diplomacia iraniana afirmou que as acusações eram "maliciosas" e "não corroboradas".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Naser Kanani, afirmou que Teerã "rejeita com veemência qualquer envolvimento no recente ataque contra Trump".

Ele destacou, no entanto, que o Irã segue "determinado a processar Trump por seu papel direto no assassinato do general Qasem Soleimani", o comandante da Guarda Revolucionária que foi vítima de um drone americano lançado no Iraque em 2020.