Incêndio em shopping na China deixa ao menos 6 mortos

Ao menos seis pessoas morreram nesta quarta-feira (17) em um incêndio em um shopping na China e 30 pessoas foram resgatadas das chamas, informou a emissora estatal.

"No momento há seis mortes. As equipes de resgate continuam as tarefas de busca e resgate", disse a emissora estatal CCTV.

