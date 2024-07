Espanha vence Inglaterra por 2 a 1 e é campeã europeia

Título vem no fim do segundo tempo com o gol salvador de Mikel Oyarzabal. Espanha agora é tetracampeã europeia, tendo vencido três das cinco Eurocopas disputadas desde 2008.A Espanha levou para casa neste domingo (14/07) a taça da Eurocopa pela quarta vez na história do torneio masculino. A vitória dos tetracampeões veio após Mikel Oyarzabal desempatar o jogo com a Inglaterra nos minutos finais de jogo, encerrando o placar por 2 a 1 no Estádio Olímpico de Berlim. Segundos depois de um primeiro tempo cauteloso, a equipe do técnico Luis de la Fuente abriu o placar quando o jovem destaque Lamine Yamal deu um passe para o ponta Nico Williams, driblando Jordan Pickford. Convocado a entrar em campo no meio do jogo, o reserva Cole Palmer ainda conseguiu um empate para a Inglaterra aos 28min, para a alegria da torcida inglesa. No entanto, faltando apenas quatro minutos para o final da partida, Mikel Oyarzabal se esticou para alcançar um cruzamento de Marc Cucurella na área e marcar o gol da vitória – para a alegria dos jogadores e torcedores espanhóis. Este é o quarto título da Eurocopa conquistado pela Espanha. Três deles foram obtidos nos últimos 16 anos, com dois troféus consecutivos em 2008 e 2012. Autor: Kalika Mehta