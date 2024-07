Diplomata norte-coreano em Cuba fugiu para a Coreia do Sul, diz agência

O jornal citou Ri dizendo que ele decidiu desertar devido ao que chamou de desilusão com o sistema político da Coreia do Norte, uma avaliação de trabalho injusta pelo Ministério das Relações Exteriores de Pyongyang e a desaprovação pelo ministério de suas esperanças de visitar o México para tratar de seus danos neurológicos.

O Serviço Nacional de Inteligência (NIS) disse que os relatos da mídia sobre a deserção de um conselheiro de assuntos políticos da Coreia do Norte em Cuba eram verdadeiros. Uma breve declaração do escritório de relações públicas do NIS não deu mais detalhes. O jornal de grande circulação sul-coreano Chosun Ilbo relatou ontem que o diplomata Ri Il Kyu fugiu para a Coreia do Sul com sua esposa e filhos em novembro.

A agência de espionagem da Coreia do Sul disse nesta terça-feira, 16, que um diplomata sênior da Coreia do Norte baseado em Cuba fugiu para a Coreia do Sul, a mais recente deserção por membros da elite governante do Norte, o que provavelmente prejudica o esforço do líder Kim Jong Un de fortalecer sua liderança.

Ri desertou antes de a Coreia do Sul e Cuba estabelecerem relações diplomáticas em fevereiro, um evento que, segundo especialistas, provavelmente representou um golpe político para a Coreia do Norte, cuja posição diplomática depende em grande parte de um pequeno número de aliados da era da Guerra Fria, como Cuba.

A Coreia do Norte não respondeu imediatamente ao anúncio da deserção de Ri pela Coreia do Sul. O país já expressou fúria por algumas deserções de alto perfil, acusando a Coreia do Sul de sequestrar ou atrair seus cidadãos para desertarem. Também descreveu alguns desertores como traidores ou criminosos que fugiram para evitar punição.

Norte-coreanos que tiveram que permanecer no exterior por mais tempo do que o inicialmente programado devido às restrições da covid-19 foram expostos a culturas estrangeiras mais livres por um período prolongado.

Em 2023, cerca de 10 norte-coreanos categorizados como membros do grupo de elite do país se estabeleceram na Coreia do Sul - mais do que nos últimos anos, segundo o Ministério da Unificação da Coreia do Sul. Autoridades do ministério disseram que um aumento nas deserções de alto nível foi provavelmente causado pelas dificuldades econômicas relacionadas à pandemia na Coreia do Norte e pelos esforços para reforçar o controle estatal sobre seu povo.

Cerca de 34 mil norte-coreanos desertaram para a Coreia do Sul para evitar dificuldades econômicas e repressão política, principalmente desde o final da década de 1990. A maioria são mulheres das regiões mais pobres do norte do país. Mas o número de norte-coreanos altamente educados com empregos que escapam para a Coreia do Sul tem aumentado recentemente.

A reportagem do Chosun disse que Ri estava envolvido em esforços para impedir que Cuba abrisse relações diplomáticas com a Coreia do Sul até sua deserção. Além disso, o diplomata chegou a ser elogiado pelo próprio Kim Jong Un por seu papel nas negociações com o Panamá que levaram à libertação de um navio detido em 2013 por supostamente transportar itens proibidos, como mísseis e peças de aviões de combate.

Poucos grupos de monitoramento da Coreia do Norte questionam o controle de Kim no poder. Mas os observadores dizem que Kim está enfrentando dificuldades econômicas crônicas, a influência das culturas pop sul-coreanas e a expansão da cooperação militar entre os EUA e a Coreia do Sul.

Moon Seong Mook, um especialista do Instituto de Pesquisa da Coreia para Estratégia Nacional, com sede em Seul, disse que notícias de deserções de alto nível como a de Ri se espalhariam para diplomatas norte-coreanos e outros, potencialmente causando um grande golpe para Kim - embora isso provavelmente não leve a um colapso do regime em breve.

Destaques

A deserção de maior destaque nos últimos anos aconteceu em 2016, quando Tae Yongho, então ministro da embaixada norte-coreana em Londres, chegou à Coreia do Sul. Ele disse que decidiu fugir porque não queria que seus filhos vivessem vidas "miseráveis" na Coreia do Norte e também caiu em "desespero" pela execução de oficiais por Kim e sua busca por armas nucleares.

A Coreia do Norte o chamou de "escória humana" e o acusou de desviar dinheiro do governo e cometer outros crimes. Tae foi eleito para o parlamento da Coreia do Sul em 2020.

Em 2019, o embaixador interino da Coreia do Norte na Itália, Jo Song Gil, chegou à Coreia do Sul. Também em 2019, o embaixador interino da Coreia do Norte no Kuwait foi para a Coreia do Sul com sua família.

Nos últimos meses, as tensões na Península Coreana aumentaram com os lançamentos de balões carregados de lixo pela Coreia do Norte em direção à Coreia do Sul e a continuação dos testes de mísseis.

A Coreia do Norte diz que suas campanhas de balões foram uma ação recíproca contra ativistas sul-coreanos que enviam panfletos políticos por meio de seus próprios balões. Na terça-feira, a irmã de Kim e alta funcionária, Kim Yo Jong, advertiu a Coreia do Sul sobre consequências "horríveis" não especificadas, dizendo que panfletos enviados pela Coreia do Sul foram encontrados novamente no Norte. Ela emitiu um aviso semelhante no domingo, 14.

A Coreia do Sul respondeu às atividades anteriores de balões da Coreia do Norte suspendendo um acordo de redução de tensões de 2018 com a Coreia do Norte.