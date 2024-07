Wall Street fecha em alta com recordes para Dow Jones e S&P 500

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (16), impulsionada pelos bons resultados dos bancos, pela queda no rendimento dos títulos e pela perspectiva de que o republicano Donald Trump seja eleito novamente presidente dos Estados Unidos.

Os recordes foram parcialmente atribuídos a ganhos substanciais do Bank of America e do UnitedHealth Group após reportarem seus resultados, bem como a uma contínua rotatividade de fundos para empresas menores que tiveram um desempenho inferior em 2024, mas que se espera que sejam impulsionadas por futuros cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central).

Além do UnitedHealth, os melhores desempenhos do Dow incluíram a gigante aeronáutica Boeing e a fabricante de maquinaria industrial Caterpillar.

Na terça-feira, a governadora do Fed, Adriana Kugler, disse que o banco central poderia reduzir as taxas de juros mais cedo do que o esperado se o mercado de trabalho esfriar "demais".