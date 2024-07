Trump teve segurança reforçada após descoberta de plano do Irã para matá-lo, diz imprensa

O Serviço Secreto dos Estados Unidos aumentou semanas atrás a segurança de Donald Trump, depois que autoridades descobriram um plano iraniano para assassiná-lo, porém sem ligação com o ataque a tiros do último sábado durante um comício, noticiou nesta terça-feira (16) a imprensa americana.

Segundo a rede de TV CNN, autoridades americanas receberam informações de uma fonte sobre um complô de Teerã contra o ex-presidente, o que levou ao reforço da proteção de Trump. Outros veículos também reportaram o plano.

O Conselho de Segurança Nacional americano informou que rastreia há anos "as ameaças iranianas contra ex-funcionários do governo Trump", uma vez que Teerã buscava se vingar do assassinato do comandante da Guarda Revolucionária Qasem Soleimani, ocorrido em 2020. "Consideramos esse um tema de segurança nacional da mais alta prioridade."