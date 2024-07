Trump será apoiado por seus antigos rivais, em demonstração de unidade republicana

Já recuperado do susto, Trump retomará as atividades de campanha no sábado, com um comício em Michigan. Antes disso, em um discurso na quinta-feira, ele deve aceitar sua nomeação como candidato na convenção.

Previamente, em Milwaukee, seus antigos adversários vão desfilar em uma demonstração de unidade, apesar dos confrontos ácidos do passado.

Trump, filho de imigrantes, zombou do nome de batismo de Nikki Haley, Nimarata Nikki Randhawa, e de suas raízes indianas. Inclusive, atreveu-se a dizer falsamente que ela não poderia se candidatar porque não era filha de pais americanos.

Depois, ele a derrotou nas primárias e, ao final, a ex-governadora da Carolina do Sul anunciou que votaria em Trump, apesar das afirmações anteriores de que uma nova vitória do magnata seria um "caos".

No segundo dia de sessões da Convenção Nacional Republicana, a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU deve fazer um discurso, segundo fontes ligadas ao evento partidário.

Inicialmente, não estava previsto que Haley participasse. Mas, após o tiroteio, tudo mudou.