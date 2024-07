Romênia anula autorização de viagem para influenciador britânico acusado de tráfico de pessoas e estupro

O Tribunal de Apelações de Bucareste anulou uma deliberação de 5 de julho que aliviava as restrições de viagem impostas ao ex-atleta de kickboxing, permitindo que ele e seu irmão viajassem entre os países da União Europeia.

O polêmico influenciador britânico Andrew Tate e seu irmão Tristan deverão permanecer na Romênia à espera de um julgamento por tráfico de pessoas e estupro, segundo uma decisão do tribunal de Bucareste anunciada nesta terça-feira (16).

O tribunal "rejeita como infundado o pedido dos acusados para substituir a obrigação de não sair do território da Romênia pela obrigação de não sair do limite territorial da União Europeia", segundo a deliberação desta terça-feira.

A data do julgamento ainda não foi definida.

Andrew, de 37 anos, e seu irmão Tristan são acusados de formar uma rede criminosa no início de 2021 na Romênia e no Reino Unido.

Os promotores alegam que eles e duas mulheres criaram uma organização criminosa e exploraram sexualmente várias vítimas.

Os irmãos Tate também enfrentam acusações de estupro e agressão em casos separados no Reino Unido, onde também foram acusados de evasão fiscal na semana passada.

Andrew Tate ficou conhecido em 2016 por sua participação no programa "Big Brother" no Reino Unido, do qual foi eliminado após a divulgação de um vídeo em que aparecia batendo em uma mulher.

Apesar de ter sido expulso do Instagram e do TikTok por comentários misóginos, ele tem quase nove milhões de seguidores no Twitter, onde exibe sua forma física e seus carros luxuosos.