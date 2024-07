Macron aceita pedido de renúncia do primeiro-ministro Gabriel Attal

O presidente francês, Emmanuel Macron, aceitou a renúncia do primeiro-ministro, Gabriel Attal, mas o manteve como chefe de um governo interino, enquanto a França se prepara para ser a sede da Olimpíada de Paris no final do mês, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 16.

A renúncia de outros ministros também foi aceita, contudo, eles seguirão como membros do governo para "cuidar dos assuntos correntes até que um novo governo seja nomeado". Este governo provisório, liderado por Attal, deve se concentrar apenas na gestão dos assuntos do dia a dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não existe um cronograma definido para Macron anunciar um novo primeiro-ministro, após as eleições legislativas deste mês deixarem a Assembleia Nacional sem nenhum bloco político dominante no poder pela primeira vez na história da França depois da Segunda Guerra Mundial.