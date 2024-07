Lula chama embaixador brasileiro em Buenos Aires para reunião

O embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, viajou a Brasília para reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O retorno do diplomata ocorre dias depois da passagem do presidente argentino, Javier Milei, por Santa Catarina para a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), onde esteve com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

O Itamaraty emitiu nota oficial confirmando que o embaixador foi chamado a Brasília "para consultas". "O deslocamento do embaixador à Capital Federal tem o propósito de repassar, de maneira aprofundada e pessoal, os principais temas do relacionamento entre Brasil e Argentina com interlocutores no governo brasileiro", diz o Ministério das Relações Exteriores. "O embaixador Júlio Bitelli deverá reassumir suas funções em Buenos Aires na próxima semana."

Cautela