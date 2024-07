Diplomata norte-coreano em Cuba deserta para Coreia do Sul

Um diplomata da embaixada norte-coreana em Cuba desertou para a Coreia do Sul em novembro, meses antes de Seul e Havana restabelecerem as relações, informou nesta terça-feira(16) a agência de espionagem de Seul. Ri Il Kyu era responsável pelos assuntos políticos na embaixada da Coreia do Norte em Havana desde 2019 e sua função era especificamente "obstruir o estabelecimento de relações diplomáticas entre a Coreia do Sul e Cuba", explicou o jornal sul-coreano Chosun Daily. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo este jornal, Ri desertou para a Coreia do Sul com a esposa e os filhos no início de novembro. Ele é o diplomata de maior escalão a desertar desde que Thae Yong Ho, vice-embaixador da Coreia do Norte no Reino Unido, o fez em 2016.

A agência de espionagem da Coreia do Sul confirmou nesta terça-feira à AFP que houve uma "deserção do assessor para assuntos políticos na embaixada da Coreia do Norte em Cuba", sem dar detalhes. O Ministério da Unificação sul-coreano indicou em um relatório recente que dez dos 196 desertores norte-coreanos em 2023 eram altos funcionários, o número mais elevado em anos. Cerca de três meses depois da deserção do diplomata para Cuba, Seul e Havana (um dos mais antigos aliados de Pyongyang e também com regime comunista) anunciaram o restabelecimento das relações diplomáticas.

Em uma entrevista exclusiva ao jornal Chosun Daily, Ri disse que tomou a decisão de desertar após Pyongyang rejeitar seu pedido de tratamento médico no México devido a uma lesão para a qual não poderia receber tratamento específico em Cuba. Explicou também que seu desempenho estava sendo avaliado injustamente por se recusar a pagar propina a um alto funcionário do ministério para abrir um restaurante norte-coreano em Cuba, em agosto de 2019. "Todo norte-coreano pensa pelo menos uma vez em viver na Coreia do Sul", disse Ri ao jornal. "A decepção com o regime norte-coreano e um futuro sombrio me levaram a considerar a deserção", acrescentou. O ex-diplomata explicou ainda ao jornal que o ex-ministro das Relações Exteriores Ri Yong Ho e sua família foram enviados para um campo de prisioneiros em dezembro de 2019 por "suspeitas de corrupção" em uma denúncia de suborno que afetou a embaixada em Pequim. - Desconfiança sobre os diplomatas - Analistas dizem que o líder norte-coreano Kim Jong Un há muito o que suspeitar do seu Ministério das Relações Exteriores e, especialmente, dos seus diplomatas fora do país.

Em 2019, o embaixador interino na Itália, Jo Song Gil, e seu homólogo no Kuwait, Ryu Hyun Woo, desertaram para a Coreia do Sul. Estes casos e o mais recente de Ri Il Kyu "refletem a forma como Kim vê os diplomatas do seu país", disse à AFP Ahn Chan-il, também desertor que agora dirige o Instituto Mundial de Estudos Norte-Coreanos. A Coreia do Norte considera a deserção um crime muito grave e aplica sanções severas aos transgressores, suas famílias e até a pessoas indiretamente ligadas ao caso.