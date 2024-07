Cinco membros das forças de segurança indianas morrem em combates na Caxemira

Cinco membros das forças de segurança indianas foram mortos em combates no estado de Jammu e Caxemira, onde grupos rebeldes travam uma insurgência contra o governo de Nova Délhi há décadas, disse um policial nesta terça-feira(16). A Caxemira, de maioria muçulmana, está dividida entre a Índia e o Paquistão desde sua independência do Reino Unido em 1947. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dois países e as potências nucleares reivindicam sua soberania total e já lutaram várias vezes pelo controle desta região do Himalaia. Além disso, desde 1989, grupos rebeldes têm travado uma insurreição armada para alcançar a independência do território ou sua anexação ao Paquistão.

Um oficial de segurança, sob anonimato, disse que esses rebeldes desviaram suas operações do Vale da Caxemira para a área mais ao sul de Jammu, de maioria hindu, onde "as medidas contra a insurgência não são tão fortes". O 16º Corpo do Exército Indiano lançou uma operação no distrito de Doda na noite de segunda-feira. "Foi feito contato com os terroristas (...) e ocorreram intensos combates", afirmou o Exército em um comunicado. "Quatro soldados sucumbiram aos ferimentos sofridos durante os primeiros confrontos", disse um policial, que pediu anonimato. Outros dois foram hospitalizados e um policial morreu, acrescentou.