Vacinação infantil no mundo estagna, alerta ONU

As taxas de vacinação infantil no mundo estão estagnadas e ainda não recuperaram os níveis anteriores à pandemia de covid-19, alertou a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira (15).

Em comparação com o nível de 2019, mais 2,7 milhões de crianças não foram vacinadas ou foram vacinadas de forma incompleta em 2023, de acordo com uma declaração conjunta do Unicef e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Os últimos números demonstram que muitos países continuam desassistindo muitas crianças", lamentou a diretora-executiva do Unicef, Catherine Russell.