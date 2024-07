Thomas Müller anuncia aposentadoria da seleção alemã

O atacante alemão Thomas Müller, campeão do mundo em 2014, anunciou sua aposentadoria da seleção da Alemanha nesta segunda-feira (15), um dia após a vitória da Espanha na Eurocopa organizada em solo alemão.

"Depois de 131 jogos internacionais e 45 gols, hoje me despeço da águia (emblema da seleção alemã)", anunciou Müller, que completará 35 anos em setembro, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O carismático atacante do Bayern de Munique foi um dos pilares da seleção que conquistou a Copa do Mundo no Brasil em 2014 e autor do primeiro gol na fatídica semifinal contra o anfitrião, a qual venceu por 7 a 1.