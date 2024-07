Sobem as ações de uma empresa chinesa cujo nome é pronunciado como 'Grande vitória de Trump'

As ações de um fabricante chinês de software, cujo nome soa em inglês como "Grande vitória de Trump" ("Trump wins big"), dispararam na bolsa nesta segunda-feira (15) após a tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos. A imagem de Donald Trump com a orelha ensanguentada, com o punho em riste, enquanto era retirado no sábado por seu guarda-costas durante um comício de campanha na Pensilvânia, deu a volta ao mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na China, a ideia de que isso possa lhe favorecer nas eleições de novembro beneficiou uma empresa chamada Wisesoft, cujo nome em mandarim é "Chuanda Zhisheng", que se pronuncia de forma muito parecida com a tradução em chinês da "Grande vitória de Trump". Suas ações subiram 10% na Bolsa de Shenzhen.

A especulação no mercado de ações ligada a eventos atuais é bastante comum na China e, muitas vezes, leva a aumentos ou quedas que nada têm a ver com a atividade da empresa em questão. As ações da Wisesoft já haviam subido no mês passado por causa do desempenho, muito criticado, do presidente Joe Biden contra Trump durante um debate eleitoral. Os títulos dessa mesma companhia também dispararam após a vitória de Trump nas presidenciais de 2016.