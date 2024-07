Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido pede cessar-fogo em Gaza

Lammy, que faz sua primeira viagem ao Oriente Médio desde sua nomeação após a esmagadora vitória do Partido Trabalhista nas eleições britânicas de 4 de julho, já havia solicitado o fim das hostilidades durante uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no domingo.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, reafirmou seu apelo a um "cessar-fogo" entre Israel e Hamas, durante sua segunda rodada de negociações nesta segunda-feira (15) com os líderes israelenses.

"Espero de cheguemos logo a um cessar-fogo e que possamos mitigar o sofrimento e as intoleráveis perdas de vidas humanas que estamos vendo atualmente em Gaza", declarou Lammy à imprensa, na presença do presidente israelense, Isaac Herzog.

"Trabalhamos incansavelmente para tirá-los de lá. Espero sinceramente que em breve haja um acordo sobre os reféns, é um passo muito importante", afirmou.

Um alto funcionário do movimento islamista declarou no domingo que o grupo havia interrompido as negociações com os mediadores internacionais devido aos recentes ataques de Israel em Gaza e à sua atitude em relação às discussões.

Israel não comentou estas declarações.

O Hamas declarou estar disposto a retomar as negociações se Israel "levar a sério a conclusão de um acordo de cessar-fogo e de um acordo de troca de prisioneiros".

Lammy também fez um apelo à aceleração da entrega de ajuda. Durante a sua visita, indicou que 680 toneladas de ajuda britânica aguardavam para entrar na Faixa de Gaza.

