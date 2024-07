Economia cubana contraiu 1,9% em 2023 e encara 'cenário complexo'

A economia cubana contraiu 1,9% em 2023 e continua enfrentando um "cenário complexo" devido à falta de divisas, acesso a crédito e baixos níveis produtivos, informou nesta segunda-feira (15) o ministro da Economia, Joaquín Alonso. "Estamos com insuficiências em receitas em divisas, créditos externos e baixa recuperação da produção nacional", e "ao mesmo tempo, há limitações com combustível e energia", disse Alonso ao apresentar um relatório sobre o estado da economia na ilha comunista em 2023 e as previsões para 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Alonso, citado por meios locais, destacou que a economia cubana enfrenta o mesmo "cenário complexo" vivido em 2023 e listou uma série de problemas que a prejudicam, incluindo "um alto déficit fiscal", "inflação elevada e persistente" e "alto endividamento externo".

Sobre a inflação, ele informou que houve uma tendência de desaceleração desde 2023, "mas com resistência à sua redução em torno de 30%". Segundo o ministro, ao final de 2023, a economia cubana contraiu 1,9%, uma cifra quase similar aos 2% previstos por seu antecessor, Alejandro Gil, destituído em fevereiro, e que em dezembro havia anunciado que "não seria possível" cumprir a meta inicial de 3%. A economia cubana cresceu 1,8% em 2022, após uma queda de 10,9% do PIB em 2020, no contexto da pandemia de coronavírus, seguida de uma leve recuperação de 1,3% no ano seguinte.