Colombiano é acusado em caso de malas com restos humanos encontrados em ponte de Bristol

"Albert e Paul já haviam sido um casal e ainda viviam juntos em um apartamento" na área de Shepherd's Bush, no oeste de Londres, acrescentou a polícia.

As vítimas são dois homens, Paul Longworth, de 71 anos, e Albert Alfonso, de 62, originário da França e naturalizado britânico, informou a polícia de Londres em um comunicado.

A polícia de Londres anunciou, nesta segunda-feira (15), ter identificado as pessoas cujos restos foram encontrados em malas em uma ponte de Bristol (sudoeste da Inglaterra), em um caso em que o suspeito, de nacionalidade colombiana, acusado de duplo assassinato, foi apresentado à Justiça.

Os investigadores também encontraram restos dos corpos das vítimas em sua casa.

O caso foi inicialmente classificado como "crime de ódio", de acordo com as normas processuais, mas os primeiros elementos da investigação "não sugerem que tenha havido um motivo homofóbico", apontou Andy Valentine, uma autoridade policial, citado no comunicado.

Os dois homens abrigaram e conheciam Yostin Andres Mosquera, o colombiano de 24 anos preso no sábado e formalmente acusado de duplo homicídio na manhã desta segunda-feira.