Atentado interrompe comício de Trump; um homem morreu

Com sangue no rosto, candidato à Casa Branca foi retirado às pressas de palco por agentes do Serviço Secreto durante evento na Pensilvânia. Atirador foi morto, informaram autoridades, e Trump "passa bem".Um comício de campanha de Donald Trump no estado da Pensilvânia foi interrompido de maneira abrupta neste sábado (13/07) após disparos de arma de fogo. Ferido de raspão na orelha, o ex-presidente foi retirado às pressas do evento por agentes do FBI, o serviço doméstico de inteligência. O episódio está sendo investigado pelo Serviço Secreto como tentativa de homicídio e ato de terrorismo doméstico – assim definido pelo FBI como atos realizados dentro dos Estados Unidos com a intenção de intimidar ou coagir civis ou influenciar políticas de governo. Em vídeos que registravam o comício é possível ouvir os estampidos, e depois Trump levando a mão à orelha. Na sequência, vários apoiadores que estavam atrás do ex-presidente se abaixaram e gritaram. Agentes se lançaram sobre Trump e, após verificar seu estado, o retiraram do palanque segundos depois e o escoltaram até um veículo. Ao se reerguer no palanque antes de deixar o local, Trump parecia ter um pouco de sangue na orelha direita, na bochecha e nas mãos. Ele levantou o punho cerrado nesse momento, num aparente gesto para os apoiadores. Um homem morto e dois feridos Segundo as autoridades americanas, além de ferir Trump, o suspeito – um homem de 20 anos que estava em um telhado a menos de 150 metros do palanque onde o candidato discursava – matou um participante do comício e deixou outros dois gravemente feridos na plateia. A motivação do crime ainda é desconhecida. O homem que morreu era o bombeiro Corey Comperatore, de 50 anos, pai de duas filhas. Apoiador de Trump, ele teria protegido a família com o próprio corpo, segundo o governador da Pensivlânia, Josh Shapiro. Ex-presidente está bem e em segurança Segundo Anthony Guglielmi, chefe de comunicações do Serviço Secreto dos EUA, o ex-presidente está em segurança. "O Serviço Secreto implementou medidas de proteção e o ex-presidente está em segurança. Essa é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto", disse Guglielmi em um comunicado. Mais tarde, em uma publicação no Truth Social, Donald Trump disse que foi atingido de por uma "bala que perfurou a parte superior" da "orelha direita". "É incrível que um ato desses possa acontecer em nosso país. Nada se sabe até o momento sobre o atirador, que agora está morto. Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita. Percebi imediatamente que algo estava errado ao ouvir um zumbido, tiros, e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Houve muito sangramento, então percebi o que estava acontecendo. Deus abençoe a América!", disse na rede. Trump e o atual presidente americano e candidato à reeleição pelo Partido Democrata, Joe Biden, estão tecnicamente empatados na disputa pela Casa Branca, segundo pesquisas Reuters/Ipsos. Reagindo ao episódio, Biden exortou os americanos a "se unirem como uma nação" para condenar o ocorrido. "Fui informado sobre o tiroteio no comício de Donald Trump na Pensilvânia. Estou grato em saber que ele está seguro e passa bem", disse em comunicado. "Estou rezando por ele por sua família, e por todos que estavam no comício, enquanto aguardamos mais informações." Como ex-presidente, Trump tem direito a proteção vitalícia pelo Serviço Secreto. Ele também recebeu proteção extra por ser o provável candidato republicano – a candidatura só será oficializada na segunda-feira. jps/ra (Reuters, AP, ots)