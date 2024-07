Policial encontrou homem que atirou em Trump momentos antes dos primeiros disparos

Pouco antes de os tiros serem disparados, os participantes do comício com o ex-presidente dos EUA Donald Trump notaram um homem subindo ao topo do telhado de um prédio próximo e alertaram as autoridades locais, de acordo com dois policiais.

Um policial subiu ao telhado e encontrou Matthew Crooks, que apontou seu rifle para o oficial. O oficial recuou escada abaixo e Crooks rapidamente disparou contra o ex-presidente Donald Trump, e foi então que os agentes do Serviço Secreto dos EUA atiraram nele, disseram autoridades que falaram à Associated Press sob condição de anonimato para discutir uma investigação em andamento.