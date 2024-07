Alckmin lamenta atentado a Trump e diz que 'democracia se faz com ideia, nunca com tiros'

O vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, se pronunciou no sábado, após o ataque ao ex-presidente americano Donald Trump, ontem, em um comício em Butler, na Pensilvânia (EUA).

Alckmin lamentou o atentado no X, afirmando que "a democracia se faz com ideias, debates e votos. Nunca com tiros e violência."