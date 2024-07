Selo azul no X de Musk viola regras da UE, diz bloco

Em relatório preliminar, Comissão Europeia afirma que venda de selo azul engana usuários e critica falta de transparência de anúncios e acesso a dados. Bilionário pode ser multado em até 6% do faturamento da rede.A rede social do bilionário Elon Musk, o X (antigo Twitter) , viola regras da União Europeia para conteúdo digital, apontou um relatório preliminar da Comissão Europeia divulgado nesta sexta-feira (12/07). Em comunicado postado no próprio X, a Comissão Europeia diz ter notificado a plataforma sobre o descumprimento da Lei dos Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês) em relação aos pontos padrões enganosos (dark patterns), transparência de anúncios e acesso de pesquisadores a dados, e ameaça multar a rede social em até 6% do seu faturamento internacional. "Estamos determinados a garantir que todas as plataformas, incluindo o X, cumpram a legislação da UE", afirmou a comissária Margrethe Vestager. Selo azul Entre os pontos problemáticos da plataforma listados pela Comissão está o sistema de verificação de perfis, conhecido como "selo azul" e que, sob Musk, passou a ser comercializado como um "serviço premium", ao custo mínimo de R$ 440 por ano. Antes, quando a plataforma ainda se chamava Twitter e não pertencia ao bilionário, o "selo azul" era atribuído apenas a perfis autênticos de figuras públicas e instituições. Sob Musk, segundo o próprio X, "as contas que receberem o selo azul do X Premium não passarão por uma análise para confirmar se atendem aos critérios de atividade, notoriedade e autenticidade que foram usados no processo anterior". Para a Comissão, a interface para contas verificadas e o "selo azul" foram feitos de uma forma que "não corresponde à prática [de outras redes sociais]" e que induz internautas ao erro. O órgão alega ainda que o recurso tem sido desvirtuado por "atores maliciosos". "Já que qualquer um pode pagar para obter um status 'verificado', isso afeta negativamente a capacidade que os usuários têm de tomar decisões livres e informadas sobre a autenticidade das contas e do conteúdo com o qual eles interagem", consta do comunicado. "Antigamente, selos azuis costumavam significar que uma fonte de informação era confiável", afirmou o comissário europeu Thierry Breton. "Agora, com o X, nossa visão preliminar é que eles enganam os usuários e violam a DSA." Pouca transparência nos anúncios e sem acesso de pesquisadores A Comissão acusa ainda o X de não cumprir com os critérios de transparência em relação à publicidade na plataforma, além de não oferecer um "repositório de anúncios pesquisável e confiável". A plataforma também estaria falhando com o seu dever previsto na DSA de "oferecer a pesquisadores acesso a dados públicos". "O X proíbe pesquisadores qualificados de acessarem de forma independente dados públicos da plataforma, por exemplo mediante raspagem de dados, como consta dos termos de serviço [da rede]", afirma a Comissão. X é instado a dar resposta Ainda segundo a Comissão, o X agora terá a oportunidade de examinar a investigação do órgão e exercer seu direito de defesa. Somente se as acusações no relatório preliminar forem confirmadas é que a rede poderá ser multada. A plataforma foi adquirida por Musk no final de 2022. Ao assumir o controle, o empresário demitiu altos executivos e cortou cerca de metade de seus funcionários, rebatizando a rede social de Twitter para X. ra (dpa, AFP, Reuters, ots)