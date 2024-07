Princesa Kate vai assistir a final de Wimbledon

O espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic disputarão a final, repetindo o jogo do título do ano passado, que o primeiro venceu em cinco sets.

A princesa Kate Middleton, diagnosticada com um câncer em março, assistirá à final masculina do torneio de tênis de Wimbledon neste domingo (14), anunciou hoje o Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe e da princesa de Gales.

Após ter ficado vários meses afastada de eventos públicos devido à doença, Catherine reapareceu pela primeira vez em 15 de junho, no desfile de aniversário do Rei Charles III. A última aparição da princesa antes disso havia sido em dezembro do ano passado.

No mês seguinte, Catherine foi submetida a uma misteriosa cirurgia abdominal, antes do anúncio do câncer, em 22 de março, que representou um segundo golpe para a família real britânica, menos de dois meses depois de Charles III, 75, também anunciar que estava com câncer.

ctx-psr/ln/lb