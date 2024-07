Presidente eleito do Irã afirma estar disposto à realizar 'diálogo construtivo' com a UE

O presidente eleito do Irã, Masud Pezeshkian, afirmou estar disposto a iniciar um "diálogo construtivo" com os países europeus, em um artigo de opinião publicado na noite desta sexta-feira (13) em um jornal local de língua inglesa.

Na sua coluna no Tehran Times, o reformista Pezeshkian, eleito no início deste mês, delineou as linhas gerais da política externa que pretende seguir, após seu juramento em 30 de julho.

"Estou ansioso para iniciar um diálogo construtivo com os países europeus, para colocar as nossas relações no bom caminho", escreveu Pezeshkian.