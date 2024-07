ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Dezenas de mortos em ataque israelense em Gaza que tinha como alvo líder militar do Hamas

O Hamas anunciou que pelo menos 71 pessoas foram mortas neste sábado(13) em um bombardeio israelense a um campo de deslocados no sul da Faixa de Gaza; um ataque que, segundo Israel, teve como alvo o líder militar do movimento islamista palestino Mohamed Deif.

'Sou candidato e vamos vencer', insiste Biden, mais uma vez focado na campanha

O presidente americano, Joe Biden, tentou mais uma vez acabar com as especulações de que se retirará da disputa pela reeleição à Casa Branca em vários eventos de campanha nesta sexta-feira no estado de Michigan.

Kremlin adverte que mísseis dos EUA podem transformar capitais europeias em alvos russos

O Kremlin alertou neste sábado que a decisão anunciada esta semana de instalar mísseis americanos de longo alcance na Alemanha poderá transformar as capitais europeias em alvos para a Rússia, repetindo um confronto como o da Guerra Fria.

Casamento do filho do homem mais rico da Ásia continua no fim de semana após luxuosas celebrações

O luxuoso casamento do filho do homem mais rico da Ásia continua neste sábado(13) na Índia, com uma lista de convidados repleta de famosos, incluindo celebridades de Hollywood, líderes empresariais e políticos.

Presidente do Comitê Organizador promete Jogos 'espetaculares'

Há duas semanas da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador, expressa em entrevista à AFP sua confiança de que esses jogos serão "espetaculares".

