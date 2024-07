Pânico e preces depois de atentado contra Trump durante comício

Uma série de estouros fez com que uma multidão de milhares de apoiadores de Donald Trump se jogassem no chão em busca de cobertura enquanto o Serviço Secreto corria para proteger o homem que eles haviam esperado horas no sol para ver.

Um púlpito estampado com o nome do ex-presidente foi derrubado, e a multidão acompanhou com atenção enquanto os agentes levantavam o republicano de 78 anos após invadirem o palco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aplausos e gritos se espalharam pelo parque da Pensilvânia enquanto Trump, claramente atordoado, levantava o punho e acenava através dos braços entrelaçados de seus seguranças para uma multidão em choque.